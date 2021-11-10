華爾街股市周二收跌，終止多日的連漲。深滬指數周三皆下挫，恆指多數時間低走，尾盤揚升。
周三香港恆生指數收漲183.01點或0.74%，為24996.14點。國企股(H股)漲104.96點或1.19%，為8910.98點。
科技指數漲2.0%。騰訊大漲4.2%，報483.6港元；美團升2.6%；阿里升。騰訊音樂與Apple Music簽約授權的消息仍在發酵，另騰訊周二公布業績，獲利超出預期。
雖然市場仍在關注恆大的違約風暴，然內房股今日揚升。融創中國升15%，中國奧園漲15.7%，世茂集團漲17%。
花樣年大跌36%，報0.355港元。該房地產公司此前因債券違約停牌，今日復牌即重挫。花樣年周二晚間稱，一些貸款人已經要求該公司償還未到期貸款。
京城佳跌0.24%，報8.26港元。該物業公司今日首上市，一度跌2.5%，收盤接近招股價。
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