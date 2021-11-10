零售業旺季來臨，富邦媒(8454)10月營業收入為66.23億元，月增1.75%，富邦媒momo購物網全力衝刺雙11業績，暖身慶自11月1日開跑首日至今，業績較去年同期成長近40%，預期將可帶旺11月營收。

台灣線上零售業龍頭富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，10月合併營收約66.2億元，年增34.4%，再次改寫歷年同月新高，累計1至10月合併營收突破681.5億元，年增32.5%，超越2020年營收。

富邦媒表示，第4季為零售業旺季，10月momo在17週年慶、雙10生日慶活動及五倍券振興活動的助攻下，推升momo網路購物營運表現年增突破39%，營運成績再創歷史同期新高；行動購物則較去年同期成長45.5%，在網購業績佔比達78%。隨著疫情趨緩，momo旅遊住宿、戶外露營、運動用品、汽車百貨等相關用品買氣顯現，推升健康休閒品類銷售較去年同期成長突破5成。

富邦媒第3季合併營收約209.1億元，年增34.16%，創歷年同期新高，EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)為11.97億元，年增81.4%，歸屬於母公司稅後盈餘6.98億元，年增66.5%，為歷年同期新高，已追溯無償配股影響每股盈餘(EPS)3.83元，累計1月至9月合併營收約615.27億元，年成長32.25%，稅後盈餘約23.64億元，年增77.5%，業已追溯無償配股影響之每股盈餘12.98元。

電商年度盛事雙11即將來臨，富邦媒雙11買氣爆棚，momo購物網雙11暖身慶自11月1日開跑首日至今，業績較去年同期成長近40%，日均業績更2倍成長；為迎接雙11到來，富邦媒網購神卡「momo卡」於10月推出，「momo卡」在新卡推出後申辦量日均成長逾3倍，至10月底發卡數已突破50萬大關，表現亮眼。