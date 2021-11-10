民進黨推派林靜儀參加台中第二選區立委補選。（資料照/郭吉銓攝）

台中市立委第二選區補選引發各界關注，民進黨日前推出前立委林靜儀參選，國民黨方面，9日晚間前立委顏寬恒召開記者會，正式宣布接受徵召，投入立委補選。根據一份網路民調顯示，較多網友看好顏寬恒能夠勝選；至於誰更了解地方需求，可為地方帶來進步與改變，網友們的看法則呈現五五波。

網路媒體《NOWnews》以「中二區立委補選！林靜儀對上顏寬恒，您覺得誰會當選？」為題，進行網路投票，投票時間為11月9日至12日，該民調詢問網友，「2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？」截至10日下午5點，結果顯示，參與投票的網友當中，支持的有50.56%，不支持的則有42.61%，另外有6.84%網友沒表示意見。

有醫師背景、網路聲量高的林靜儀，對上深耕在地的顏寬恒，會看好誰當選？認為是顏寬恒的網友有45.95%，認為是林靜儀的有35.93%，有13.83%網友則認為2人的差距是伯仲之間，另外有4.29%網友沒表示明確意見。

至於林靜儀和顏寬恒，誰更了解地方需求，可為地方帶來進步與改變？有50.56%網友認為是「顏寬恒，顏家長期經營在地，更了解居民需求」，有42.93%網友認為是「林靜儀，她敢衝改拚，有望改變地方文化」，另外有6.52%網友沒表示明確意見。