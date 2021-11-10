主計總處今天公布受僱員工與薪資統計，9月底工業及服務業全體受僱員工人數為811.8萬人、月增0.3％，經常性薪資平均為4萬3378元、月增0.39％，兩項數據都呈現連續3個月回升，官員解讀，勞動市場確實在慢慢改善中；不過，卻有2個產業很慘澹，包括「藝術、娛樂及休閒服務業」、「旅行及相關服務業」，累計1至9月的經常性薪資與總薪資都呈現顯著衰退的景象。

根據主計總處各業受僱員工薪資增減統計顯示，「藝術、娛樂及休閒服務業」、「旅行及相關服務業」1至9月累計的經常性薪資分別年減3.45％以及減0.88％，若考量年初發放的年終獎金、加班費等因素後，1至9月累計的總薪資更較去年同期大幅衰退6.12％以及衰退8.73％，堪稱是疫情下最大的受害產業。

相對於兩大慘業，製造業加薪狀況呈兩樣情，其中，「電子零組件製造業」待遇最好，1至9月累計的總薪資年增11.89％，出口帶動訂單暢旺，整體製造業總薪資較上年同期成長5.89％。

隨商業活動逐步恢復正常、振興五倍券帶動內需消費，主計總處官員表示，住宿餐飲業、批發零售業以及教育業的受雇員工人數已經經常性薪資，都有回升跡象，雖然尚未回到疫情前的水準，但好消息是勞動市場正在持續改善中。