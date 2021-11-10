桃園市桃園區建國路的1間汽車檢驗場老闆打算易主，9日找工人整理，卻在消防蓄水池找到一堆白骨，初步無法辨識性別年齡身高。警方報請桃園地檢署相驗，但還要等檢驗報告才能釐清死因。

警方表示，該處原本是汽車代驗廠，地主打算把地賣掉，因此找工人整理，結果工人在消防蓄水池發現一堆白骨。但目前無法辨識性別年齡身高，檢方相驗後，還要檢驗才能查清死因。