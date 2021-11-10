桃園工人整理蓄水池 驚見一堆白骨 17:092021/11/10 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區建國路的1間汽車檢驗場老闆打算易主，9日找工人整理，卻在消防蓄水池找到一堆白骨，檢方今天相驗。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區建國路的1間汽車檢驗場老闆打算易主，9日找工人整理，卻在消防蓄水池找到一堆白骨，初步無法辨識性別年齡身高。警方報請桃園地檢署相驗，但還要等檢驗報告才能釐清死因。 警方表示，該處原本是汽車代驗廠，地主打算把地賣掉，因此找工人整理，結果工人在消防蓄水池發現一堆白骨。但目前無法辨識性別年齡身高，檢方相驗後，還要檢驗才能查清死因。 恒大汽車來了 恒馳5預估明年率先在天津量產 地價稅開徵 桃園自用宅增9000戶 #蓄水池 #白骨 #汽車 #檢驗 #無法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳達「善」的信念 桃園東興國中成立食物銀行助弱勢孩童 15:262021/11/10 寶島 台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」一舉動讓名醫超暖 10:392021/11/10 生活 桃園警員酒駕記大過 再爆暗槓贓證物 04:102021/11/10 社會新聞 塞港連環套 長榮陽明：明年Q1都無解 04:102021/11/10 財經焦點 高價股擂戰鼓 聯發科氣盛 閃見千元 04:102021/11/10 財經要聞 雲林民眾驚見「粉紅色」水溝超氣 發現真相糗了 16:372021/11/10 生活 6歲童罹癌痛到在地上打滾 爺搥胸淚喊「都是我的錯」 10:582021/11/10 生活 目無法紀！21歲大哥朝警鳴槍教唆小弟頂罪 檢建請從重量刑 15:582021/11/10 社會 小S見女星被嫌老不忍了 氣炸揭女性刻板印象：2021了 00:132021/11/10 娛樂 36歲男星驚傳病危「暴瘦剃光頭」 現身曝近況網驚呆 09:052021/11/10 娛樂 恆大汽車擬配售1.74億股 融資約5億港元 10:062021/11/10 兩岸 社會熱門新聞 瑪莎拉蒂3煞暴打大學生全數落網！ 助陣4人也被傳喚 - 社會 瑪莎拉蒂惡男身份曝光！狠將男大生打到顱內出血 疑無業富二代 - 社會 瑪莎拉蒂3惡煞「打昏男大生」一度全失聯 警已拘提2人到案 - 社會 失智翁拉起口罩拒人臉辨識 警用這招「導航」助返家 - 社會 台中瑪莎拉蒂3惡煞黑底曝光 服役時鐵椅毆同袍嗆：還有下次 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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