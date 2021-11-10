疫情改變民眾外出飲食習慣，外帶商機因而興起，感恩節、聖誕節將至，飯店餐飲業於年末紛紛推外帶禮籃，讓民眾不用出門人擠人也能在家享受澎派大餐，新竹豐邑喜來登大飯店即日起至12月31日推出系列「感恩聖誕火雞禮籃」外帶預購商品，11月24日前預購付訂可享9折早鳥優惠。

新竹喜來登推出多款感恩聖誕派對禮籃，11月24日前預訂再享早鳥優惠。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹喜來登「大廳酒吧」即日起至12月31日推出「豪華火雞禮籃」，內含重達5到7公斤的香料爐烤火雞，使用多達10種以上的香草與辛料調味，讓肉質香軟多汁，搭配凱薩沙拉襯西班牙辣腸、香料培根栗子堅果餡、法國長棍、7吋南瓜派及特製紅酒醬與蔓越莓火雞醬，重現感恩禮籃的經典好滋味。

適合小家庭共享的「家庭派對禮籃」，內含1.8公斤的低溫爐烤香料烤雞、爐烤美式德州豬肋排、凱薩沙拉襯西班牙辣腸等。

充滿聖誕節甜蜜氛圍的「聖誕繽紛禮籃」集結薑餅屋、肉桂蘋果派、杏桃百香磅蛋糕等聖誕節應景甜點與西班牙田帕尼紅酒，享受溫馨甜蜜的聖誕時光。

11月24日前完成預購並付訂，可享9折早鳥優惠，消費達12000元以上，即享專業主廚到府現切火雞服務，服務區域限於新竹縣市，更多「感恩聖誕火雞禮籃」優惠內容請洽新竹喜來登（03）6206000轉接大廳酒吧。