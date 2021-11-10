貨運傳統旺季加持，華航集團10月份合併營業收入為149.45億元，年增54.82％。其中，客運收入4.72億元，較前月增加0.58％，較去年同期減少減少46.94％；貨運收入137.14億元，較前月增加17.04％，較去年同期增加55.54億元，增幅68.07％，主因為出口艙位需求穩健強勁，維持艙位高裝載率，運價維持高檔，致使整體貨運收入較去年同期大幅成長。

航空貨運進入傳統旺季，迎接雙十一、感恩節、耶誕節等重要消費節慶，刺激網購電商需求增長，3C及消費性電子產品需求仍強勁，而海運艙位仍然擁擠，短期海轉空需求發酵，呈現供不應求態勢。

華航掌握貨運市場及商機脈動，善用客貨機調度綜效，彈性調整運能提高貨機機隊使用率，並積極爭取短期高價包機需求，連續三個月貨運收入突破百億，本月份更攀新高攻上137億，雖全球油價上揚墊高營運成本，仍預估今年第四季整體將有機會再創全球貨運的營業佳績。

華航持續以貨運為營運重心，針對冷鏈貨運服務，華航10月起新增提供中型溫控櫃的選擇，也是台灣首家承運此款溫控櫃的航空公司。這款Releye® RLP溫控櫃，採獨特氣流技術，使貨品溫度能保持穩定狀態，內建有GPS可提供即時監控功能，貨主可精準掌握貨品動向，同時其中型尺寸設計，可因應貨物需求靈活搭配使用，提供更多元化的冷鏈空運選擇。

華航表示，也密切掌握客運市場動態，依各國邊境管制措施及市場需求，維持客運重點航線營運、實施多元載客方案，並依指揮中心公布高風險國家最新資訊，機動調整航班規劃，自10月20日起恢復每週三班台北往返印尼雅加達航班，12月起也逐步恢復台北往返英國倫敦航班，並持續視疫情狀況、防疫政策及市場需求評估，滾動式調整航班計畫，以綿密航網優勢彈性調度航班，滿足旅客需求。