買牛奶要怎麼分辨是不是鮮奶呢？原來可以從商品名稱看出來。有網友分享，自己託老婆買一瓶鮮乳回家，但老婆卻買到品名「真牛乳」的牛奶，也不知道兩者差別在哪。網友指出，品名為「鮮奶」、「鮮乳」或「100%生乳」才是鮮奶，貼文一出也引起熱烈討論。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，平時家中都是他負責買鮮奶，但昨天家裡鮮奶快沒了，他老婆說正好會經過全聯，於是順便幫忙買一瓶回來，結果原PO打開冰箱要拿鮮奶加咖啡時，才發現他老婆買到的並非鮮乳！

原PO貼出照片表示，老婆看到右邊這瓶上頭寫著「真牛乳」，就以為是鮮奶，加上價錢比較便宜就買了。原PO接著解釋，台灣的產品只要品名是「牛乳」，代表是牛奶製成的乳飲品，標示為「鮮奶」、「鮮乳」 或「100%生乳」才是鮮奶，價格也有明顯的差距，並再三提醒大家，「別買錯了，不然它可能會在你家冰箱裡放到結塊」。

貼文一出引起許多網友共鳴，「我也曾經買錯」、「這文字遊戲真的很厭煩，買錯真的會放到結塊」、「有買錯一次，看了成分才知道這不是鮮奶」、「我也是買錯，還被唸一頓，重點價格也沒便宜」；也有許多熱心網友回覆，「乳飲品是用鮮奶製成的飲料」、「每一種都輪流喝看看，看那一種口感跟味道是自己喜愛的就好」、「我都看有沒有乳牛的貼紙」、「其實看側面或背面成份表最準，因為鮮乳標章是需要申請的，很多小農品牌雖然是鮮乳但都沒有鮮乳標章」。

行政院農業委員會指出，要辨別是否為鮮奶可以看有沒有鮮乳標章，鮮乳標章是政府為保護消費者權益所實施的行政管理措施，促使廠商誠實以國產生乳製造鮮乳。政府依據乳品工廠每月向酪農收購之合格生乳量及其所實際產製的鮮乳量核發鮮乳標章。

要辨別是否為鮮奶可以看有沒有鮮乳標章。（圖／翻攝自行政院農業委員)