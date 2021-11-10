29歲女星林千又曾和男星納豆交往過，外型甜美、個性直率，常常因爭議事件登上版面。近日她被拍到和已婚富商關係親密，雖聲稱男方是「重要的好顧客」，仍勾起外界的好奇心。對此，林千又今（10日）在IG首回應。

林千又在IG限時動態PO穿得美美的全身照，表示：「無聊的人太多，就穿這件笑一笑。」畫面中，她身穿印有笑臉的粉色針織衫，臉上同樣掛著甜笑，心情似乎不受緋聞影響。

林千又日前因被《CTWANT》直擊與賴姓已婚富商舉止親暱，連續幾天一起吃飯、唱歌，結束後還勾手共同返回林千又香閨，而且這名富商之前就到林千又的服飾店陪吃兼探班，多日的親暱互動，不免讓外界聯想兩人的真實關係，不過林千又回應兩人僅是朋友，並沒有一起回家。

林千又出道以來，爭議事件遠比演藝作品精彩，像是2015年因不滿飲料店店員態度不好，怒酸「領22K沒關係，重點是你領22K都不到，服務還這麼差？」遭到大批網友撻伐奧客；後來林千又將經紀約簽給吳宗憲，卻在2016年提早解約，被吳宗憲大罵常因私事退通告、配合度很低；2017年林千又淡出螢光幕，事業重心轉到商界，2019年開設畫畫咖啡廳鬧出盜圖風波，她透過律師團隊發聲明致歉，承諾未來會更注意版權；2020年梁靜茹前夫趙元同在林千又的比基尼照留下「硬了」調戲，爆出曖昧情，被網友截圖開玩笑，讓她氣到在IG反擊並揚言若涉及誹謗和侵權絕對提告；2021年台灣新冠肺炎嚴峻，林千又在花蓮拍照沒戴口罩遭網友謾罵，她則回擊那是疫情前拍的，不願忍受外界的批評聲。