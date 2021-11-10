好萊塢俊男美女多到數不完，要靠外型拿獎實在很困難，這也是為什麼每年的《時人》雜誌的「全球性感王」票選同時受到大眾與業界期待的原因，而今年的「全球性感王」人選，早前就爆出破梗危機，瘋傳會由「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)拿下，但結果出乎意料，美隊落馬，還是被「自己人」打敗的。

《時人》的「全球性感王」頭銜備受推崇，男星們趨之若鶩，得了一次值得說 嘴一輩子，「死侍」萊恩雷諾斯、「黑亞當」巨石強森、「雷神索爾」克里斯漢斯沃都曾是得主，至於今年的人選，先前《Page Six》爆料，會是已卸任的「美國隊長」克里斯伊凡拿下，消息一出立刻引發熱議，還被抱怨暴雷破壞驚喜感，但今天《時人》親自解開謎底，「全球性感王」榮耀歸於今年52歲的「蟻人」保羅路德(Paul Rudd)，不僅全網震驚，連保羅本人都傻眼。

保羅路德可說是中年後才大發事業運，如今年過半百開胡拿下「全球性感王」頭銜，他本人比誰都傻眼，表示聽過很多對自己的稱讚，像是謙虛、勤奮、親切之類，但真得沒聽過有人說他「很性感」，坦言自己老婆還有朋友聽聞此事都瞪大了眼睛，直呼難以置信，但馬上收回失禮的態度給他鼓勵跟恭喜，保羅則相當謙遜，直言在自己之前，還有很多人值得拿下這個頭銜。

保羅路德是才華洋溢的藝人，他身兼演員與編劇，早期演出《獨領風騷》女主角沒有血緣關係的哥哥而走紅，主要是演出喜劇片，知名作品如《銀幕大角頭》、《40處男》等，多數時間都在演配角，身材也比較沒有鍛鍊，頂多算是奶油帥哥一類，直到加入漫威宇宙，認真鍛鍊成了肌肉男，加上那張凍齡娃娃臉與電眼，反倒讓人看不出他的真實年齡，不但開啟新戲路，還成為好來塢「不老男神」代表，演藝生涯可謂倒吃甘蔗。