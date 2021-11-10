一名曹姓女子今年2月間把BMW車輛違規停在路邊，經執行拖吊勤務的員警開單告發，但曹女卻情緒失控開始辱警，遭到警方當街以大外割制伏在地，事件過程被放上網路一度引起熱議。新北地檢署近日偵結，以妨害公務罪將其起訴。

回顧案情，曹姓女子2月28日將轎車停放在新北市板橋區中正路，板橋警分局交通分隊警員會同拖吊業者前往拖吊，拖吊過程中，曹女突然現身要求警方放車，當時拖吊車尚未移動，但曹女沒帶鑰匙，警員因其沒有鑰匙便照規定繼續拖車，要求拖吊業者將車吊離。

未料，曹姓女子情緒失控，不停向警員飆「王八蛋」以及國罵，雙方爆發肢體衝突，曹女罵完後就想離去，而警員依法執勤，要求曹女趴下就範，但曹女不從，警方無可奈何便將其撂倒在地，曹女則死命掙扎，還對著員警使出「剪刀腳」，員警的臉頰則因此遭劃傷。

曹女鬧事的過程全程被民眾錄下，上傳至臉書社團，引起社會大眾關注。據了解，曹女事後依妨害公務、傷害、妨害名譽等罪移送法辦，而曹女事後已與受傷的周姓警員達成和解，經周員撤銷傷害與妨害名譽告訴後，檢方偵訊後仍認為曹女涉有妨害公務，近日將其偵結起訴。