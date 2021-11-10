據香港文匯網報導，北京冬奧會冬殘奧會組織委員會機場運行團隊常務副主任孫劍英今天（10日）下午在中國民航局月度發布會上公布，北京首都國際機場是北京冬奧會和冬殘奧會的唯一官方入境口岸，國際進港使用T3-D獨立封閉航站樓作為入境通道，國際出港使用T3-C和T3-E航站樓冬奧保障專區作為離境通道。

目前，北京擁有首都國際機場和大興國際機場兩大國際樞紐機場。據孫劍英表示，做好北京冬奧會和冬殘奧會機場抵離服務保障籌備工作，機場運行團隊於今年4月組建。在當前疫情防控常態化背景下，機場運行團隊持續優化和完善保障流程及配套防疫方案，其中北京首都國際機場作為北京冬奧會和冬殘奧會的唯一官方入境口岸，國際進港和國際出港均實施閉環管理。

其次，機場運行團隊將嚴格執行《運輸航空公司、機場疫情防控技術指南》，嚴把「外防輸入」關口，在機場冬奧保障專區內，保障人員將採取二級防護措施。

此外，開展機場抵離保障承載能力評估，提出合理安排進離港航班時刻建議，通過增設核酸採樣點位、加速通關通檢進度、加快「空側」與「陸側」銜接速度等措施，有序安排人流、物流、車流，確保抵離保障任務安全順暢便捷。