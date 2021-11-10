中華隊（右）以些微差距奪金。（取自World Skate臉書粉專）

2021世界競速滑輪溜冰錦標賽中華隊再傳捷報！女子選手楊合貞繼1000公尺爭先賽先奪金，台北時間9日深夜再和隊友李孟竹、劉懿萱於女子3000公尺接力賽再一次險勝地主哥倫比亞，再拿下1面金牌。

女子3000公尺楊合貞、李孟竹、劉懿萱從出發就展現爭金的競爭力，在與賽5隊中奮力飆速，最後和兩圈和哥倫比亞隊的龍爭虎鬥看的連轉播單位的講評都相當激動，中華隊、哥倫比亞隊幾乎同時衝過終點線，但中華隊以些微差距奪金，成績4分12秒408技壓哥倫比亞的4分12秒431。

李孟竹、劉懿萱都是來自屏東的選手，賽後屏東縣長潘孟安特地在臉書粉專發文報喜訊；楊合貞曾在2017年台北世大運個人在滑輪溜冰勇奪5金，此次哥倫比亞世錦賽中華隊總教練林詠翔指出，本來9日是大會休兵日，讓選手進行公路賽的練習，不過因為重賽導致休息時間減少，再摘下金牌對接下來公路賽更添信心。