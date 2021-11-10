經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文推進零接觸服務，會員線上服務中心即日起正式上線，讓會員服務更貼心且人性化。現在可透過健身工廠官方APP直接與線上客服人員聯繫，申辦會籍合約及教練課程等相關手續，都可利用線上服務直接完成申請，操作簡便也省去繁瑣的櫃台洽電與送件流程，並減少疫情期間人與人接觸的風險。

受到疫情衝擊，日前有健身房無預警倒閉，七月中回復健身後又陸續衍生出如會籍終止、解約退款、教練課程糾紛等消費爭議。體育署為讓國內健身產業更健全同時保障消費者，將在111年1月1日正式實施健身教練及健身中心定型化契約，健身工廠早在政府規範之前便已落實相關法規，致力在保障會員權益，讓消費者都能在健全透明的法規保障下無後顧之憂、放心自在的運動。

柏文表示，鑒於國內健身產業的消費糾紛屢見不鮮，健身工廠於101年起即明確載明合約結束日，在合約到期前主動通知會員，不使用灰色地帶或模糊字句讓消費者誤解，希望和會員建立資訊對等的關係。除嚴格把關教練品質、持續精進授課專業外，健身工廠於108年率先將教練課預收款項進行信託，同時明確規範課程銷售上限，充分保障每位購買教練課學員的權益。

柏文強調，感謝體育署健全法規，讓國內健身產業更往前邁進一大步，健身業本就是追求健康，但是，如果用不健康的方式來經營，衍生出許多消費糾紛和爭議，這並非健身工廠所樂見，而健身工廠保障會員權益，也保護員工對公司有歸屬感，向心力，進而在工作中全力以赴，更是雙贏美事。