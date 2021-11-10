嚴防代考不法！台糖本周六（13日）將舉行招募76名生力軍，今日宣布自今年起攜手廉政署，針對考試祭出多項防弊措施。同時，也已經採用「TABF照片甄試」比對報名身分，當日也會加強電波監測，不允許舞弊案再發生。

台糖2021年新進工員、產學合作班工員及博士級人員筆試將於本周六在台南登場，今年共有2049人報考，錄取率約為3.7％。

但2019年度曾發生7國營事業機招考大批槍手代考弊案，遭查獲時已有人已正式任職領薪水。為了端正考風，杜絕舞弊，台糖今日(10日)下午前往拜會廉政署南部地區調查組，共同研擬各項防弊策略與措施。

台糖表示，未來5年台糖將有上千名人力缺口，每年都將舉辦甄試。今年首度成立專案機密維護工作小組，委由台灣金融研訓院承辦甄試作業，首度採用「TABF照片甄試」應用程式（APP），要求考生在報名時即時拍攝個人照並上傳，以利監考人員比對應考者身分。

此外，考試當日台糖也會加強電波監測，以防止電子舞弊；廉政署南調組則將適時採取強力偵查作為，以行動嚇阻不法。

台糖呼籲考生誠實應試，舞弊行為不僅適用刑法詐欺罪及違反戶籍法，先前多起槍手代考事件，即有多人遭南調組以詐欺罪名收押，且依相關人事獎懲規定，已錄取之進用者將依規定終止勞動契約，並自發現之日起5年內不得報考同一甄試。