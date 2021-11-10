因應農曆春節返鄉潮，嘉義市防疫旅館自9日起已從50間增加到66間，不過需求量相當大，明年1月1日至24日已全數訂全滿，25日至31日訂房率也達9成，雖市府希望更多業者能加入春節防疫旅館行列，因交通部國旅券補助到明年4月底，加上國旅出遊商機已湧現，造成排擠效應，市府已向中央反映，建議釋出部分集中檢疫所，以因應春節短期防疫需求。

嘉義市政府觀光新聞處觀光旅遊科科長林志榮表示，之前就觀察到春節防疫旅館訂房需求大增，提前協調業者把房間數從既有50間增加到60間，還是無法滿足返鄉國人防疫住宿需求，詢問度居高不下，雖曾向旅宿業者協調，盼更多旅宿業加入春節防疫旅館行列，但過程並不順利。

根據旅宿業者說法，交通部觀光局的國旅券補助是從即日起到明年4月底，同時觀光局也規定，申請防疫旅館者，不得申請國旅補助，業者從經營角度評估，當然會爭取為期較長的國旅商機，而不是僅有春節1個月的防疫旅館需求，加上國旅大爆發，即使沒有國旅券，嘉義市訂房率也已回溫。

在此衝突下，觀光新聞處強調仍會努力與業者溝通，衛生局也向衛生福利部醫福會反應，請其釋出集中檢疫所，多管齊下增加防疫量能。