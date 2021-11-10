法務部長蔡清祥參加記者會（陳志賢攝）

犯保協會吉祥物（陳志賢攝）

疫情趨緩，法務部、台灣高檢署為幫助更生、馨生商家行銷產品，結合財團法人台灣更生保護會、犯罪被害人保護協會，推出「振興五倍券」優惠方案，將補助商家銷售金額2成與消費者優惠折扣。民眾只要持五倍券向參與方案的馨生人自營商家購買商品，即可獲8折優惠。

對此，法務部、高檢署10日在法務部一樓大廳舉辦「振興券1日店長」記者會，由更保及犯保董事長、高檢署檢察長邢泰釗擔任1日店長，推銷「復咖啡」、「艾格諾先生蛋捲」等更生商家，以及「貓本家-寵物友善咖啡館」、「黑糖老薑」、「樸之緣-手工皂」、「斑家木作」、「瀚升杯袋」等馨生商家。

法務部長蔡清祥則向在場的更生、馨生商家打氣、加油，現場也展售好吃、好用的更生商品、馨生產品。

其中馨生商家「貓本家-寵物友善咖啡館」開業至今已6年多，由陳大哥與愛貓人士一同成立，陳大哥的弟弟因八仙塵爆造成身體大面積燒燙，無法再從事昔日的房仲工作，因此陳大哥邀弟弟到店內幫忙，陳媽媽也自製滷味增加收入，希望將手藝傳承給小兒子，期盼小兒子在未來能自力更生。

另「瀚升杯袋」是黃媽媽一針一線縫製出來的品牌，5年前一場重大車禍，讓黃媽媽的兒子成為植物人，龐大醫藥費及家計都是黃媽媽靠著杯袋及手工小物支撐，黃媽媽將陪伴兒子繼續走下去。

犯保協會除在今天舉辦記者會外，更以網路行銷方式進行馨生人商品推廣以擴大能見度，有興趣的民眾可以到犯保協會網站「五倍券優惠專區」瀏覽商家資訊。