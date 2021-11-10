民進黨今中常會，據轉述，原本民進黨公投說明會黨公職預計要辦300場以上，但因為反應熱烈，民進黨祕書長林錫耀報告時表示，預計要開2100場大小場說明會；場次一口氣爆增7倍；此外，「美豬議題仍是主戰場」；針對台中二選區補選，林錫耀說，補選再公投之後，所以目前補選會跟公投一起結合、啟動。

民進黨中常委立委陳亭妃會後受訪指出，今天會中大家有分享這幾週大家在基層召開座談的經驗，大家對於公投的發展越來越清楚，它不只是只有政策，還有國家未來的發展，很多民眾會催促他們公職人員要盡快辦說明會，且要下鄉走到每一個基層角落，這個氛圍已經越來越強，所以必須要做一些公投宣傳小物，讓民眾能更貼近民進黨公投訴求「四個不同意」。

至於萊豬公投；陳亭妃說，大家當時所擔心萊豬進口及豬農生計，都沒有發生，且反而內需及外銷市場都有增加，所以中南部民眾真的覺得確實有幫人民把關，另一方面又可以爭取加入國際貿易組織，反而造成雙贏，中南部民眾是慢慢有發現政府說的是對的。

據轉述，林錫耀報告時指出，內部做的公投民調，不像外部所公布的那樣，但民調不是重點，重點是要讓民眾知道，為什麼要出來投票。連萊豬議題也不如某台民調數字，大家在萊豬議題，從去年到現在其實已經有慢慢改變。基層感受度兩週前跟兩週後是不一樣。

據轉述，不過林錫耀說，雖然公投民調有好轉，但美豬議題民調呈現膠著狀況，綠營支持者還沒全數歸隊，還需要有更多溝通。

據轉述，陳亭妃、王定宇在會中也提到，需要增加公投文宣小物，因為指紙本文宣很快看了就丟了，應該要有一些小物，會很清楚表達意念；助講員、宣傳車聲音要錄製給黨公職，大家也建議總統錄音宣傳，總統也答應會，接下來會慢慢出動宣傳車。總統也請祕書長把大家的意見彙整。

黨政高層會後指出，公投說明會的場次很熱烈，每個立委都表達希望能在自己選區加辦，基層多反應「一場不夠啦，應該要多講」，這跟他們去地方舉辦說明會的感受是一樣的，例如新竹場次，自主開車前來人很多，確實有感受到大家對於公投這件事情的關心跟重視，比預期更熱情，

他說，隨著日子越來越近，地方黨部接到公投議題關心電話也有增加，包括節目、新聞媒體也都對公投的題目討論增加很多，應該是整體情勢都有反應出來。

至於會有這樣的反應？民進黨高層高說，疫情紓緩、解封之後，之前陳柏惟罷免案，公投時間軸又到了，隨著時間演變，大家開始關心，第二部分是，民進黨支持者認為，現在口號是「四個不同意」，有勵志正面的 但是基層更朗朗上口的是，「 不能讓國民黨再亂下去」。

他說， 這句話看得出來，因為之前包含在國會，他們發現，國民黨之前在國會丟豬內臟這件事情，真是影響深遠，很多民眾在基層在跑的時候，都在講這件事，「怎麼那麼夭壽，吃的東西怎麼這樣無亂丟」，所以那個是之前累積，加上後來國會不讓閣揆蘇貞昌上台報告，再加上最近陳柏惟罷免案，支持者從開始可以聚會討論政治議題後，都有這樣普遍的反應，「不能再讓國民黨亂下去，這次公投很重要」。

他說，所以這是相輔相成發生的共伴效應，國民黨確實在很多政策上的操作相當不理性，民意是有累積的，這個時候是有點爆發回來。

至於台中補選；據轉述，林錫耀說，目前空戰林靜儀有佔到優勢，因為臉書關注度很高，林靜儀也會跟他說過要開始下鄉，挨家挨戶去走的計畫。