疫情趨緩、原物料行情多頭，東協重獲外資青睞。投信法人表示，雖然東協今年疫情控制相對落後，但明年企業獲利的反彈力道將使其成長性優於全球，具有疫後復甦的補漲機會，有望重獲資金關注，長期亦可觀察東協經貿地位提升下的投資機會。

就外資買賣超資金面觀察，東協市場先前因疫情失控，前三季多處賣超狀態，不過，第四季以來多由賣轉買。

復華東協世紀基金經理人蔡佩珊表示，東協今年經濟增長力道雖不如其他地區，但隨疫苗施打率提升、經濟活動重啟，IMF預估東協五國2022年經濟成長率達5.8％，超越2021年的2.9％，將會是明年市場在尋求成長性的投資主題之一。

蔡佩珊認為，東協股市已有多年表現落後，評價偏低，主因企業獲利增速不如已開發國家，以及政治因素。目前企業獲利(EPS)尚未回到疫情前水準，但預期明年東協企業獲利成長14.1％，優於全球的7.2％，且股市評價有修復機會，有望重演2011～2012年優於全球股市的超車行情，看好原材料、金融及內需消費題材表現。