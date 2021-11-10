台北市社子島開發案爭議許久，民進黨台北市議員鍾佩玲質疑，台北市長柯文哲曾承諾保障弱勢族群終生安置，後續卻將年限下修成24年，可見政策跳票，無疑欺騙市民，讓人難以脫貧。柯文哲對此語出驚人，政府沒打算從社子島開發賺錢，且保障24年已是極限，還反問「24年後這些長輩還會活著嗎？」

鍾佩玲指出，柯文哲10月初拜會北市議會民進黨團時，明確承諾對社子島拆遷弱勢戶可永久安置，強調住一輩子、住到死，共列冊476戶、926人的低收、中低收、儀身心障礙者，如今卻大跳票，僅保障免收租金24年。

柯文哲表示，市府沒有打算在社子島開發案上賺錢，但社子島開發時有一筆土地重劃基金，可提供弱勢族群的安置照顧，但社會福利恐導致民眾不想脫貧，因此還是要設定年限，還語出驚人表示「24年後這些長輩還會活著嗎？」

鍾佩玲強調，鼓勵脫貧應考量現實狀況，這些弱勢族群已在社子島住十餘年，都無法脫貧，怎會認為開發案後就可脫貧，且年紀越長謀生能力恐降低，將無力負擔房租、生活費，市府僅供24年保障，顯然無法消除居民疑慮，憂心年限一到恐會流落街頭。

柯文哲強調，市府不可能把弱勢趕到馬路上，但也不能包山包海都住到死，會依個案需求解決。鍾佩玲也要求，北市府要考量實際狀況，對弱勢邊緣戶訂出更妥善的安置方案，調整抵價地比例，以及最小開發規模調整的可行性。