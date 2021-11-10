為推展eMOVING電動機車以及鼓勵血液中流著創業DNA的有志青年，中華汽車啟動「青年經銷商加盟計劃」，只要是25-45歲的在地青年，支持且認同環保理念與電動車趨勢，都可以來加入eMOVING，不僅提供「三免」－免加盟金、還補助開店裝潢及區域廣告費用等加盟優惠專案，來降低年輕人進入電動機車產業的門檻。

自行創業已蔚為風潮，而加盟創業更是許多創業者的熱門選擇，旗下擁有菱利、得利卡、ZINGER等多款車種的《中華汽車》一直是無數頭家創業時的好夥伴，所以中華汽車相當了解頭家在創業時所面臨到的問題，包含創業路所需面臨的資金不足，以及想創業但不知如何開始等難題。

中華汽車並提供完整培訓，全方位的開店協助成為一個全方位優勢的創業家。目前已開幕新莊思源店及桃園春日店兩間專賣店，在eMOVING全力輔導下業績穩定成長，預計明年「青年經銷商加盟計劃」店家數將再成長六成，全力協助青年圓創業夢。

中華汽車表示，在強調愛地球的永續時代，若有親朋好友想換機車，現在會問「你要換電動機車嗎？」相信這個減碳及綠色運具風潮會持續，未來會有更多的電動機車車主及商機出現，歡迎有志一同的青年朋友加入，有志加盟者請把握機會，部分區域額滿即不再開放申請。