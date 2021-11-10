眼見進駐員林國宅無望，世界健身World Gym最後另覓員東路員林郵局大樓六樓，完成裝修進駐，已於去年底開幕營運。（謝瓊雲攝）

員林市規模最大「員林國宅」，近年因一樓與地下室樓層改建商城、健身房，引發風波不斷，在住戶不滿強烈抗議下，全案開發受阻，開發商締優公司與有意進駐的World Gym世界健身公司最後撕破臉、分道揚鑣；健身中心業者提告向締優求償4000萬元，獲彰化地院判賠1350萬元。全案得上訴。

開發不成，真是賠了夫人又折兵。1995年由營建署興建完成的員林國宅，原本就將地上和地下一樓均規畫為商業區，但20年來乏人問津，2016年世界健身房有意進駐，並進一步引進小型百貨商城經營，最後標售案由締優開發公司以3.49億元取得所有權，並與世界健身事業公司簽約合作，由締優開發並裝修改造，再行招商並出租給世界健身進駐。

當時除了宣稱要打造豪華一流健身房，還一度喊出將引進超市、誠品書店等，無奈卻因停車場施工工程，未依程序取得核准即搶先動工，引發住戶不滿抗議，還衍生住戶管委會雙包案。雙方僵持不下，還曾有住戶包圍抗爭、進而引發數次火爆衝突，鬧得滿城風雨，官司也纏訟中。

地下停車場改建案宣告停擺，最終未能完成點交，無法從管委會順利轉移至實際所有權人締優公司手中；World Gym亦琵琶別抱，改相中位在員東路的員林郵局郵政大樓6樓，裝修完成後去年底順利展店開業營運。

根據判決書，World Gym在2016年尋覓員林地區健身房新據點時，與締優開發公司簽定租約並支付1350萬租賃保證金；締優承諾將會排除停車場被居民占用問題，並於2017年1月進行點交，不料最後卻協調未果還引發衝突，而World Gym向彰縣府提出變更室內使照與裝修圖卻審核未過，全案投入4386多萬元裝修，卻無法進駐經營，因此要求締優返還1350萬元租賃保證金，並賠償2650萬元的裝修費用及營利損失。

締優則辯稱，早已完成點交，世界健身公司已可入內裝潢，2016年底就曾發函告知，世界健身公司在使用過程中，遭國宅住戶侵入並發生爭執，應自行排除，與締優無關。

法官審理時認為，締優公司未依據合約所訂完成點交，故世界健身公司有權終止租約，判決締優公司需返還1350萬元。至於裝修費用營利損失，業者身為租賃標的物的使用人，未注意遵守建築法規定，自身實有過失，致無法取得彰縣府變更使用執照、也無法營業，不應歸責締優，因此駁回這部分費用的賠償請求。