苗栗縣副縣長鄧桂菊（中）非常喜歡彭詩涵（左）的新創法式甜點。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌觀賞草鞋阿誠手作稻草藝品過程。（謝明俊攝）

苗栗縣政府青創總部成果展至14日止。（謝明俊攝）

苗栗青創產業推動4年多，成果豐碩。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌4年來全力打造適合苗栗青年回鄉創業的最佳環境，由勞青處設立苗栗青年創業總部，輔導苗栗青創產業紮根家鄉，吸引更多青年鮭魚回鄉，成功建立多位青年返鄉創業案例，其中像是在網路爆紅的「BONSBONS」法式甜點，專門製造香氛的「LAIKA」以稻草手作藝品的「草鞋阿誠」等，都已成了代表苗栗的青創產業。

苗栗縣長徐耀昌4年多前指示成立勞青處，並成立青年創業坊，利用縣府第1辦公室旁閒置空間成立青年創業總部，全力輔導苗栗青年返鄉創業，歷經4年努力下，已有多位返鄉創業青年小有所成，縣府因而舉辦青創產業成果展，吸引更多苗栗青年回鄉創業。

勞青處表示，青年創業坊成立以來，協助青年通路拓展及商機合作，已提供創業諮詢服務超過1萬人次，並以單一窗口服務平台，提供創業過程中所需協助，串聯資源打造本縣為青年創業友善城市。其中，輔導申請經濟部小型企業創新研發計畫通過10件，營業登記46件、產學合作超過40案次、協助110人次申請貸款，有65人次通過，貸款金額高達2千2百萬元。

像是在苗栗市出生的師大高材生彭詩涵，因喜歡甜點，自費進入法國藍帶學院高雄分校學習甜點製作，畢業後一度與同學在台北開設烘培工作坊，但因創業初期，彭詩涵吃了不少苦頭，2年前，彭詩涵參加勞青處舉辦苗栗青創好物競賽獲獎，決定她返鄉發展的念頭，目前，她的工作坊暫時設在青創總部2樓，未來將在苗栗市火車站附近租屋成立工作坊。

今年中秋前夕，彭詩涵自行研發1套甜點餅乾，利用苗栗特產的柑橘、紅棗、花生、仙草、草莓、桂花釀、三義擂茶、苗栗市貓裡紅茶、卓蘭楊桃與葡萄等食材，製作獨特口味甜點、餅乾，並以鐵盒禮盒方式發售，原本，彭詩涵只預訂發售1萬盒，沒想到這組禮盒大受歡迎，目前已突破23萬組，並且訂單還持續增加，讓彭詩涵信心滿滿，連副縣長鄧桂菊都詢問訂購詳情。

這次成果展將展出至14日止，除了彭詩涵的「BONSBONS」法式甜點、LAIKA香氛、草鞋阿誠、童正一的手工木鋼筆等多項青年創業產品，徐耀昌歡迎有興趣創業青年前來參觀，一同讓青創品牌在苗栗發光發熱。