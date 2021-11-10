強制工作是否違憲？大法官12／10公布釋憲結果 17:372021/11/10 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 強制工作是否違憲 大法官12月10日公布釋憲結果。圖為示意圖。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為洗刷「詐騙王國」惡名，我國將電信詐欺納入組織犯罪嚴懲且要求強制工作3年，但不論情節輕重的規定，引發違憲爭議。司法院大法官在憲法法庭辯論後，將於12月10日下午4點公布結果，一旦被宣告違憲，恐對檢警偵辦詐騙集團造成重大衝擊。 大法官破天荒併案34件一同審理的強制工作聲請案，除有抗議天王柯賜海及多位民眾聲請外，最高法院及地方法院有多名法官，因審理類似案件，裁定停止審理後，聲請大法官解釋。 《櫃買市場》櫃買市場業績發表會12日登場 首秀5G應用 駁回川普保密請求 法官令1月6日暴動紀錄應報國會 #強制工作 #違憲 #大法官 #聲請 #憲法法庭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 iPhone新機效應不再？和碩10月營收月減7.42％ 16:392021/11/10 財經 陸10月新能源汽車 產銷創歷史新高 17:312021/11/10 兩岸 臺大攜手遠見 12日舉辦ESG領袖講堂 04:102021/11/10 產業特刊 拜登民主峰會12月登場 外洩名單曝台灣受邀 15:172021/11/10 國際 廣華 10月業績逆勢增 04:102021/11/10 證券．權證 櫃買業績發表會12日首登場 璟德、韋僑耕興線上秀業績 11:192021/11/10 財經 日12月接種第3劑疫苗 擬暫限18歲以上施打 14:022021/11/10 國際 航空貨運旺上旺 華航10月營收衝破149億元 17:112021/11/10 財經 中共中央12日開記者會 介紹六中全會精神 12:002021/11/10 兩岸 13檔10月營收創高 吸金 04:102021/11/10 證券．權證 台積電10月營收降11.9% 創3個月低 16:592021/11/10 財經 社會熱門新聞 瑪莎拉蒂暴打男大生車主背景曝光 彰化食品業富二代 - 社會 瑪莎拉蒂惡男身份曝光！狠將男大生打到顱內出血 疑無業富二代 - 社會 失智翁拉起口罩拒人臉辨識 警用這招「導航」助返家 - 社會 雲林昨晚5萬戶大停電 兇手天降「超大坨鳥屎」惹禍 - 社會 瑪莎拉蒂3惡煞「打昏男大生」一度全失聯 警已拘提2人到案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。