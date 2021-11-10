為洗刷「詐騙王國」惡名，我國將電信詐欺納入組織犯罪嚴懲且要求強制工作3年，但不論情節輕重的規定，引發違憲爭議。司法院大法官在憲法法庭辯論後，將於12月10日下午4點公布結果，一旦被宣告違憲，恐對檢警偵辦詐騙集團造成重大衝擊。

大法官破天荒併案34件一同審理的強制工作聲請案，除有抗議天王柯賜海及多位民眾聲請外，最高法院及地方法院有多名法官，因審理類似案件，裁定停止審理後，聲請大法官解釋。