啟碁(6285)今(10)日舉辦法說會，董事長謝宏波對於今年營運受到缺料影響，營收、獲利不如預期，坦言「抱歉」，他表示，缺料問題會延續到明年第一季，公司在產品布局上和主流市場一致，未來3~5年可望都是成長格局。

啟碁第3季營收173.3億元，季增加11.8%，稅後盈餘3.34億元，季增加14.4%，每股稅後盈餘0.85元，單季毛利率11.1%，跟第2季持平；啟碁累計前3季營收481.76億元，稅後盈餘9億元，年減少20%，每股稅後盈餘2.3元，毛利率11%。

今年產業無不受到缺料來攪，謝宏波指出，啟碁今年受到缺料衝擊，缺料滿足率約不80%，也因此，謝宏波在法說會上對今年營收、獲利不如預期，在法說會上表示「抱歉」。

謝宏波表示，目前啟碁產品跟主流市場方向一樣，從個人家用、到商用、車用、基礎建設都有佈局，預期未來三到五年是成長格局，不過，明年零組件供應、疫情變化，以及電力、能源的供應，以及匯率等都是明年營運的風險、變數。

低軌道衛星方面， 謝宏波表示，確實有不錯的機會，不過是特定客戶，只是但低軌衛星也有受到缺料影響。

產能部分，啟碁越南V1到明年一月除役，轉到新廠，預估越南明年產能20~25%，台灣42~48%，大陸崑山產能將在30~35%。