10月3大ODM廠廣達(2382)、仁寶(2324)及和碩(4938)營收都達千億元，若以金額來看，以和碩1379.87億元最高，其次為仁寶1168.35億元，而廣達排名第三為1006.44億元。若以單月營收年成長來看，廣達年增11.4%最強勁，仁寶3.64%，而和碩10營收年減0.09%。

和碩(4938)10月營收，受上月季底基期較高影響，三大產品線出貨均小幅下滑，但在蘋果新機動能延續下，單月營收仍站穩千億元，達1379.87億元，月減7.42%、年減0.09%，為今年單月次高，累計前10月營收9496.89億元，年減12.07%。和碩明(11)日將召開法說，預期將公布第三季財報、第四季營運展望。

和碩10月筆電出貨達約100萬台，持平上月、年增逾1成，桌機主板則出貨61萬台片，月增近1成、年增1.67%，符合預期。

廣達在蘋果MacBook Pro新品出貨帶動下，10月營收衝上1006.44億元，是廣達今年首度登上千億元大關，月增率達22.6％，筆電出貨量也小增至610萬台。

仁寶因季初客戶拉貨動能弱，10月營收為1168.35億元，比上個月的歷史新高下滑7.6％，但年增仍有3.64%。筆電出貨量月減10.5％、至510萬台。