前知名半導體外資分析師，現為聚芯資本管理合夥人陳慧明今日表示，今年全球半導體成長25%，晶片短缺嚴重，預期將缺貨至明年上半年，明年半導體市場可望再成長9~19%；後續的變數則要觀察存貨，以及產能增加情況，地緣政治也是台廠要面對的課題。

陳慧明今日應邀在龍門扶輪社例會發表演講，主講「2022年台灣與全球半導體與科技產業展望」。他指出，今年全球半導體大幅成長25%是始料未及，由於電子科技產品，加上車用產品等需要半導體愈來愈多，造成晶片短缺嚴重，目前業界預期此一晶片短缺之情況會延續至明年上半年。

展望明年，陳慧明表示，根據目前資料預測，明年全球半導體市場仍將再成長9~19%，明年下半年要觀察的因素包括庫存，產能開出的情況，以及地緣政治，除了美中科技戰，美國關切「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」也是台廠需謹慎面對的議題。

陳慧明指出，半導體廠在2020~2022年持續擴產，產能會在2022年下半年開出；目前半導體廠多有重複下單的情況，存貨問題也需要持續關注。

在各產業的發展上，陳慧明看好電動車將是未來半導體的明星產業，汽車需要半導體，電動車的需求更強；鴻海集團的MIH鎖定電動車發展的概念是好的。

另外，AR VR等運用會增加，至於目前新創的元宇宙概念估計3~5年內可能不會有太大的成長。與PC相關的產業成長性則較為有限。

展望明年，陳慧明指出，明年全球半導體市場預測再年增9~19%，台灣在半導體產業具有競爭優勢，可望持續受惠。不過，台灣的整體產業問題是沒有出海口。

針對台灣最強大的晶圓代工產業，陳慧明表示，資本支出是晶圓代工的核心，韓國三星得利於橫跨手機，DRAM等四大領域，全年的營收是台積公司的四倍，以及資本支出不會輸給台積電。至於美國英特爾的營收與台積電接近，他認為，英特爾intel與台積電的競爭態勢不會停止。