盛弘(8403)旗下精準健康公司今(10)日宣佈成立「哈佛健康管理中心」，宣誓集團打造精準健康產業生態系的決心，將結合獨家技術與先進科技，打造全新型態健診場域。

精準健康董事長張斯綱表示，大安富盈診所成立之「哈佛健康管理中心」，由敏盛醫院乳房外科權威江坤俊醫師擔任院長，且「哈佛健康管理中心」將推出「功能醫學門診」，是融合實證醫學與現代營養學，並透過各種功能檢查，了解傳統醫學所看不到的資訊，深層檢測賀爾蒙失衡、消化系統問題、營養失衡、長期發炎、解毒功能不佳等資訊，建立專屬個人的保健計畫。

哈佛健康管理中心首波將開設有別於傳統醫學的「功能醫學門診」，引進嶄新、無輻射線的「全自動乳房掃描儀」，挾獨家基因檢測資料庫衍伸之「端粒檢測」服務，搭載專屬健康平台「精準數位健康APP」進行統整及追蹤，讓民眾的健康再升級。

精準健康去年以換股方式參與經營「富醫健康管理股份有限公司(富醫)」，目前已擁有桃園精準醫學、台北哈佛健診(內湖哈佛診所)、大安富盈診所之三間健診中心，並與醫者診所聯手簽訂醫療策略聯盟協議，在雙方堅強的合作基礎下，推動健診中心業績顯著成長。

精準健康期透過大數據分析建立風險預測模型，目標在兩年內建立2萬例屬於台灣自有的基因資料庫，達到基因資料庫商轉運用，目前已提前完成超過1萬2000例的目標。

配合基因資料庫商轉運用，「哈佛健康管理中心」將同步推出「精準數位健康APP」，結合查詢/講解報告、醫療/保健諮詢及後續追蹤服務，只要透過手機或平板即可完成，會員可透過APP即可與專業醫師進行零距離線上問診，並有一對一專業營養師進行飲食建康改善諮詢，建立個人健康管理秘書。