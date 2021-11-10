經過一天盤整後，歐股周三早盤再次上揚，再次逼近歷史高點。石油股飆升，晶片製造商英飛凌的強勁獲利表現，皆協助抵抗了市場對於通膨的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤升1.07點或0.22%，為483.78點。能源股上漲1.2%；產業數據顯示美國上週石油庫存意外地下跌，推進油價大漲。

德國車用晶片公司英飛凌大漲1.8%。全球半導體短缺，導致晶片價格上漲，英飛凌上季銷售超乎預期。

英國零售商馬莎百貨(Marks & Spencer)大漲15.9%，該公司上半年獲利高於預期，並上調全年展望。

市場對通膨的擔憂依舊存在，上個月中國工廠出廠價格來到近26年的高水準，再次引發對停滯性通膨和生產者獲利率的擔憂。

市場關注周三稍晚將公布的德國通膨數據，以及美國CPI數據。目前公布的美國生產者價格數據，顯示上個月通膨繼續走高。

愛迪達跌5.3%。該公司下調全年財測，另外由於採購中斷、中國市場面臨挑戰，愛迪達第三季業績表現未如預期。