從小喜愛動物的鍾宇柔，曾眼睜睜看著愛犬癲癇發作、自己卻無能為力，就此下定決心要當名獸醫師；為了圓夢，她高中時即進入私人獸醫院與馬場實習，且到愛護動物協會擔任志工，透過照顧動物的過程了解獸醫工作，今年更以特殊選材管道進入中興大學獸醫系就讀。

鍾宇柔說，她從小就讀華德福實驗學校，成長環境著重自然與自主學習，就讀高中二年級的時候，為了更了解獸醫師的工作，利用暑假到動物醫院實習，包括看心臟超音波、為動物進行各項檢查及協助包紮、驗血等工作都在醫師旁協助，並曾進入手術室觀摩結紮、疝氣等手術的施作。

之後鍾宇柔進入台灣馬術治療中心，在8個月的馬場實務作業期間，不論是清除馬糞、整理草區或洗馬、清馬蹄等工作，她都親自投入，並藉此熟悉馬匹習性。鍾宇柔笑說，清理馬蹄有一定危險性，必須要先與馬匹建立信任，剛開始做這件工作時覺得很興奮、又緊張，之後熟悉了，覺得把蹄溝縫內的糞便、土壤清出來很舒壓。

透過在動物醫院實習的經驗，鍾宇柔說，她深深體會到獸醫師除了要有專業知識，也應具備與人溝通、隨機應變、不怕髒及面對死亡等心理適應，並從中不斷自我探索；而在動物協會擔任志工期間，更感受到獸醫師在有限資源的情況下要維持高規格衛生與醫療，期許自己未來能投入服務行列。

立定目標並往前行，鍾宇柔透過特殊管道選才進入興大獸醫系就讀，她說，學校與國外獸醫名校都有合作，期許未來能爭取到外國實習或交換學生的機會，學習更多專業知識並拓展國際視野。