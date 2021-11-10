WWE世界摔角聯盟上周大砍了18位選手，理由是縮減支出，其中包含了前女子冠軍Nia Jax（擂台名，本名Savelina Fanene）。根據《紐約郵報》報導，Nia Jax拒絕施打新冠疫苗，成為她被解雇的一個原因。外界認為Nia Jax是受到公司保護的女選手（巨石強森的表妹），不過WWE在疫情之後的裁員相當狠心，過去頗受重視的選手Bray Wyatt、Braun Strowman、Aleister Black都已經在今夏被釋出。

2020年3月新冠疫情爆發之時，WWE遭受重大打擊，各地巡演被迫中斷，節目以閉門直播或錄影播出，去年的最大賽事「摔角狂熱36」也是閉門舉行。疫苗問世之後，美國各地政府逐漸解封，但是Nia Jax去年11月在IG表示：「我的免疫系統是上帝做的，我最相信的是祂。」

今年7月WWE巡演解封，在佛州爆發過一次較大規模感染，開始嚴格要求選手接種疫苗。英媒《太陽報》分析，WWE聲稱裁員的同時又公布第3季大賺2.5億美元，業界人士Andrew Zarian說這一波至少4人是因為拒打疫苗而遭到開除。畢竟WWE摔角手一年有300天不在家，各地巡演的染病風險很高。

另外有些摔角迷一向不滿Nia Jax，她力量強大卻不善於保護對手，過去在擂台上弄傷幾位重要的女選手，被認為是「不安全的工作者」。