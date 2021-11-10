星二代歐陽娜娜近年將工作重心放在大陸，參與許多綜藝實境秀和戲劇演出，甜美外型和長年學音樂的才女氣質，讓她獲得粉絲喜愛；事業順利的歐陽娜娜感情方面也常常變成話題，近期被爆出熱戀范冰冰親弟范丞丞，還有甜蜜互動等，即便男方否認但兩人交往消息仍被瘋傳，今（10）日范丞丞工作室突發嚴正聲明，「惡意言傳，與事實嚴重不符」，急否認戀愛傳聞。

歐陽娜娜和范丞丞同年出生，兩人甚至生日只差一天，在大陸綜藝實境秀《潮流合夥人2》中，兩人開始變熟，進而傳出關係不一般。兩人幕前幕後互動頻繁，也被認為是愛的交流，甚至有網友發現范丞丞手臂上有一個蝴蝶紋身，因為蝴蝶的韓文讀音是歐陽娜娜暱稱「娜比」；儘管范丞丞事後解釋，紋身僅為了紀念戲劇作品角色。

歐陽娜娜（圖左一）和范丞丞（圖右二）被爆出熱戀中。(圖/ 摘自范丞丞微博)

先前又有大陸節目組工作人員跳出來爆料，歐陽娜娜和范丞丞交往超過半年，從節目中各種小細節都能發現范丞丞對歐陽娜娜特別照顧，像是她差點被紙箱砸中，范丞丞會馬上把箱子扶好；有一次節目中體驗滑雪，范丞丞也耐心在滑雪初學者的歐陽娜娜旁邊陪練習，當時就被觀眾笑說是一對熱戀中小情侶。

范丞丞工作室發聲明否認兩人戀情，並表示會對造謠網友提告。(圖/ 摘自范丞丞工作室微博)

日前兩人不畏緋聞傳得沸沸揚揚，范丞丞在微博PO出兩人代言的大合照，戀愛消息又成為網友熱烈討論的話題；不過，今日范丞丞個人工作室突然發布聲明，更點出多名造謠的網友，澄清范丞丞和歐陽娜娜沒有交往，純屬遭人惡意揣測並散播，「網傳內容均是惡意謠傳，與事實嚴重不符」，更表示凡損害范丞丞聲譽，將會請律師取證，依法處理。