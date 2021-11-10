中國汽車工業協會今天（10日）發佈數據，2021年10月中國汽車產銷分別達到233萬輛和233.3萬輛，環比增長12.2％和12.8％，同比下降8.8％和9.4％。

央視報導，從數據來看，汽車產銷環比繼續增長，同比降幅比上月有所收窄。中汽協介紹，本月晶片供給情況較9月略有緩解，儘管大陸十一長假有效工作日相對減少，但市場需求依然保持增長，新能源汽車增速更為明顯。

據報導，1至10月，大陸全國汽車產銷2058.7萬輛和2097萬輛，同比增長5.4％和6.4％，增速比1至9月繼續小幅回落。

報導稱，新能源汽車方面，10月，新能源汽車市場總體延續了良好表現，產銷環比和同比繼續保持增長，產銷量再創歷史新高，分別達到39.7萬輛和38.3萬輛，環比增長12.5％和7.2％，同比增長均為1.3倍。在新能源汽車主要品種中，與上月相比，純電動和插電式混合動力汽車產銷保持增長。

報導指出，1至10月，新能源汽車產銷分別達到256.6萬輛和254.2萬輛，同比增長均為1.8倍。中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，10月，中國動力電池裝車量15.4GWh，同比上升162.8％，環比下降1.8％。前10月，中國動力電池裝車量累計107.5GWh，同比累計上升168.1％。