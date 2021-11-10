飛航機組員入境加強版自主健康管理規定中，目前機師採檢只能以「鼻咽拭子」執行，但每次飛航任務後的三次侵入性採檢，容易造成機師鼻腔傷害，已經有多位機師在執飛任務途中，因機艙內的氣壓變化大，造成流鼻血嚴重後遺症，已經有危害飛航安全疑慮，建請開放選擇深喉唾液方式。

長榮航空公司關係企業工會理事長徐瑋鍠10日飛航機師同僚請命，希望中央流行疫情指揮中心放寬規定，讓機師居家檢疫期滿PCR的檢測，不要只有以「鼻咽拭子」採檢的選項，讓機師能夠自行選擇另一種「深喉唾液」方式採檢，避免侵害機師身心健康。

徐瑋鍠指出，目前中央流行疫情指揮中心規定，機組員入境檢疫在14天內要執行3次PCR採檢，限定只能使用俗稱「戳鼻孔」的鼻咽拭子方式。但機組員入境掃描QR Code後，顯示出來的書面條文規範中，其實是有「鼻咽拭子」或「深喉唾液」可以二選一採檢方式，與實際執行情況不同。

他說，已經接獲多起機師通報，因頻率密集「鼻咽拭子」採檢，造成鼻咽部位極度不適，多人在飛行途中因為機艙內氣壓變化大，突然發生流鼻血的情況，擦拭血跡的紙巾上大片血跡，怵目驚心，萬一造成身心創傷事件，將嚴重威脅飛航安全，必須正視。

根據長榮企工蒐集的醫學資料顯示，「鼻咽拭子」與「深喉唾液」二種方式的採檢準確度相差不大，不存在「鼻咽拭子」比較準確的數據。

徐瑋鍠表示雖然採檢費用需自費，「深喉唾液」的檢測費用高於「鼻咽拭子」，但深喉唾液比較不會對受採檢人員造成身體傷害，機師同僚也都願意支付出較高的採檢費用，相關單位應該沒有理由禁止採用「深喉唾液」方式採檢。

徐瑋鍠也強調，機組員絕對願意遵守政府的防疫規範，但是侵入性的採檢，造成機組員身體傷害不容忽視，希望能在防疫與機組員健康兩方面取得平衡點，適度舒緩機組員的身心。尤其目前疫苗等防疫物資輸入大都需要航空運送，且台灣產品輸往全球的能量，也要靠機組員堅守崗位來維繫運作，相關問題不容乎視。

徐瑋鍠說，目前機組員飛到國外進旅館檢疫不能離開房間一步，檢疫強度高，加上機組員的完整疫苗接種涵蓋率高，也建議指揮中心讓機組員回台灣後，能夠允許返家居家檢疫，讓防疫旅館的房間騰出來供一般民眾返國使用，如此一來，最少可以多出約500間房，另一方面機組員的身心也能夠獲得適度舒緩。

長榮航空企業工會已經與資方溝通過，相關建議已經獲得公司方面支持。長榮航空總經理孫嘉明具名發函給交通部民用航空局，認為侵入式的「鼻咽拭子」採檢作業，已經造成多數機組員極度不適、疼痛、流鼻血，文獻上也有紀載做完「鼻咽拭子」採檢後，出現腦脊髓液滲漏症狀報告，衍生機組員心理恐懼及身心壓力，請民航局轉向中央流行疫情指揮中心爭取放寬採檢方式限制。