雲林縣北港鎮北辰國小保有1座66年歷史的時鐘座，極為罕見，近日外傳校方有意拆除，校方10日澄清這是一場誤會，原本計畫在時鐘座外面加裝1個火箭造型保護罩，沒想到被誤解為要拆除。時鐘座為第28屆校友捐贈，上面寫著「遵守時間」，極具教育意義，已列為學校品德教材，不可能隨意拆除。

北辰國小今年7月進行校園改造，將校門口的國父銅像用太空梭包圍起來，彷彿國父坐在太空梭內，配合9大行星裝置藝術環繞太空梭，象徵孩子藉由科技邁向天際，校方當時曾說國父銅像旁邊的時鐘座日後也會變成火箭造型，不料被誤會為時鐘座將被拆除。

北辰國小校長陳明誌表示，此座時鐘座高約200公分，長、寬各約70公分，上面寫著「遵守時間」、「第28屆畢業生建贈」，以洗石子工法興建，並有花紋裝飾，相當精緻，歷經66年歲月仍歷久彌新，據文史專家調查，目前全台類似的時鐘座可能僅剩2、3座。

陳明誌說，時鐘座極具歷史意涵，但由於從未整修過，外觀有少許裂痕，校方因此計畫配合校園改造，訂製1個火箭造型外罩將它罩起來，避免風吹雨打導致裂痕擴大，日後再由文史學者鑑定是否列為文物古蹟，不料卻引發誤會，以為時鐘座將被拆除。

「目前雲林縣政府已針對時鐘座展開鑑定，以決定是否列為歷史建物」，校方指出，許多校友對時鐘座印象深刻，因為只要上學遲到，就會被處罰，時鐘座上的時間就是有沒有遲到的標準，上面寫著「遵守時間」，更提醒大家守時是一種美德，這種充滿歷史意義的「境教」，已成為學校的品德教材。