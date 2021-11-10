中國大陸水泥價格提升，國內預拌成長，轉投資嘉惠電力二期啟動，亞泥(1101)10月合併營收94.54億元，創單月歷史新高；亞泥指出，產業環境持續正向，第四季營運應可衝今年高峰。

中國大陸執行能耗雙控、限電，讓當地水泥價格飆漲，統計下來，第四季以來的漲幅超過2成。

亞泥指出，大陸調控、限電力度因區域而有強弱；亞泥所在的華中地區，力度較弱，產量減少幅度遠低於價格上漲幅度。

而在國內市場，今年以來，水泥出貨量維持穩增長；但，預拌混凝土則因台商回流、科技廠辦建案增加，且，房地產開工率也提升，所以亞泥轉投資100％的「亞東預拌」，今年的營運是近十多年以來的最好，對亞泥的貢獻度因此增加許多。

而亞泥轉投資的另一家企業「嘉惠電力」，投資的二期工程陸續上線商轉營運，亞泥指出，嘉惠電力的營運績效提升，也助長亞泥整體營運的成長動能。

亞泥累計今年1-10月合併營收712.65億元，年成長14.95％；市場指出，第四季進入傳統水泥業的旺季，且，轉投資企業的貢獻度也會增加，因此，預估亞泥今年第四季的營運可望衝高到今年單季的高峰。甚至有機會創單季歷史新高。