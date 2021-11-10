統一超商（2912）10月合併營收226.27億元，較去年同期增加4.41％，成功擺脫疫情的影響，單月營收創同期新高。展望後勢，五倍券加上歲末節慶可望持續推升消費力道，未來營運成長可期。

統一超指出，台灣7-ELEVEN響應振興經濟推出「振興五倍券」受消費者青睞，並透過預購、CITY系列飲品與進口食品掌握換季餐食需求，受惠網購寄取件等代收服務業績相對成長；轉投資事業統一精工、統一生活、統一百華、統一速達及海外事業菲律賓7-ELEVEN等皆較去年同期成長，挹注營運成長動能，累計前10月合併營收達2167.18億元，較去年同期成長1.26％。 統一超商指出，7-ELEVEN 成功架構OPEN POINT會員平台，會員人數近1400萬人，年度累計點數流通量近7億點，點數可跨通路使用、無接觸式消費折抵或兌換商品，使得點數使用人次、使用量逐月成長，更透過「指定日加贈點」、「點數換優惠」、「會員獨享價」3大策略帶動會員貢獻度逾50％。

值得一提的是，10月OPEN POINT「行動隨時取」持續拓展商品結構，促使會員使用頻次成長，並搭配國際咖啡日、雙十連假等線上線下優惠活動，帶動CITY系列飲品成長1成。並透過「i預購」、「i划算」兩大電商平台有效提升會員黏著度，其中「i預購」搶先預購最新款手機、爆殺價小家電，有效推升營業額成長，整體預購業績較去年同期成長1.5倍。此外，各大電商雙11優惠活動提前開打，帶動交貨便、賣貨便、快收便常溫與冷凍包裹使用頻次，使得相關業績較去年成長3成。