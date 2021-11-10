花蓮文旦推全果利用，成功研發效率高達15倍以上的機械化生產流程，並推出各色產品，從啤酒到精油應有盡有。不僅讓4千公噸格外品再創全新價值，更讓文旦突破節慶瓶頸，可四季銷售，全年都有商機！

文旦是中秋佳節必備的果品，每年在節氣白露前採收上市，銷售時間短暫且集中，容易造成產銷壓力，若格外品流入市場更會造成價格下跌，讓柚農蒙受損失。因此，農委會花蓮區農業改良場10日召開「不是白露，吃文旦」記者會說明，針對文旦格外品，開發一系列文旦加工技術，建立完整且高效率的文旦機械化加工流程，促進文旦全果利用多樣化，達成產值倍增的效益。

花蓮區農改場表示，花蓮及宜蘭地區的文旦種植面積約1200公頃，占比近全國三成，產量高達兩萬公噸，全國數一數二。由於文旦在白露前後進行採收、辭水、裝箱等銷售前置作業，若白露與中秋節相隔日數過短，則會大幅增加文旦的銷售難度，2022年白露與中秋節間隔日數僅3天，產銷壓力之大，可想而知。

花蓮農改場因此積極開發文旦早收栽培技術，協助柚農爭取更多採後處理與銷售的作業時間。而為避免文旦格外品衝擊售價，也研發文旦大果的果皮、果肉及柚花運用，開發多種文旦加工技術與產品。包括以果皮製成柚皮糖、柚子鹽、啤酒、精油，以果肉製作果醬、茶醬、沾醬、啤酒，以柚花製作柚花茶、啤酒等。其中醬料類與柚皮糖又可應用於烹飪、糖果及烘焙，文旦精油及柚花則可應用於香氛、清潔劑等產品。

花蓮區農改場指出，文旦汁多味美，富含維生素C、維生素B1、維生素B2、類胡蘿蔔素等營養成分，維生素C含量比蘋果高出10倍以上，且富含多酚及黃酮類，例如柚皮、芸香等抗氧化成分，是營養滿分的健康水果！過去文旦去皮取出果肉的過程耗時費力，需仰賴大量人工作業，也限制了加工產品的市場規模。

為解決加工困擾且達成量產需求，花蓮區農改場開發改良文旦精油提取機、削皮機、柚肉分離機等機械，大幅提升文旦原料處理效率。目前花蓮區農改場建立的文旦機械加工技術，可一貫化作業，連續作業每天8小時至少可處理2公噸文旦，相較於傳統人力，效率快了15倍以上。

花蓮區農改場2019年起研發推動文旦機械加工技術，歷經二年研發，成功建立完整的文旦機械化加工流程，以加工工序導入機械輔助，使文旦加工前處理事半功倍。首先，運用文旦精油提取機，可快速收集文旦表皮精油。接著使用旋轉式削皮設備進行文旦削皮，去掉外皮後，再以水果分切機進行果囊分切。分切好的果囊倒入柚肉分離機，將新鮮果肉從瓢瓣上分離，取得果肉。在加工過程的各階段中，先後可取得精油、果皮及果肉，一站到底，滿足多元化文旦加工產品應用的需求。目前「文旦機械加工技術一貫化」系統已推行至瑞穗農會試驗生產，未來機械設備將根據小農、農企單位需求量身定做，預估投入成本約2年後即可回本。

花蓮區農改場也表示，花蓮文旦格外品年產量約4000公噸，佔總產量四分之一。這些不符市場大小、外觀等規格的產品，營養美味不減，其中不乏重量大於600公克的大型果，透過高效率加工流程，可生產果醬、柚皮糖、飲品、精油、清潔劑、香氛等。目前花蓮區農改場已將柚子鹽、柚子沾醬、柚皮糖等加工技術，授權予瑞穗鄉農會、富里鄉農會及相關業者。此外，文旦精油具果皮清香且香氣濃厚，對紓解現代人忙碌身心，頗具療癒之效。而國內手搖飲與飲料市場蓬勃，柚花飲料極具特色，未來潛力無窮。花蓮區農改場期望提供消費者更豐富多元的文旦加工產品，同時透過文旦全果利用加速產業升級，藉以活絡市場，增進柚農的收益。