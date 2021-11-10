為加速5G創新應用蓬勃發展，由經濟部中小企業處指導，亞太電信執行的「5G創育加速器計畫」10日舉辦Demo Day，共22組新創團隊從近百名參加隊伍中脫穎而出，進入最後決賽。

「您好健康」、「易晨智能」、「里程移動」、「拿拿科技」等團隊大秀AI智慧學習、AI智慧健康、OMO智慧行銷、移動式數位看板等5G創新應用，現場吸引近百位投資人與產官學界專家共襄盛舉，齊將台灣新創實力推進海外。

亞太電信自2018年開始積極推動5G創育加速器計畫，至今累計超過500家團隊報名，培育51家新創團隊，其中更有4家新創公司已成為亞太電信合作夥伴，包含「您好健康」的《Move V》AI科技健身教練服務、「奇翼醫電」AI智慧穿戴微健檢裝置目前已上架於亞太電信的通路。

此外，在場域及應用合作方面，亞太電信攜手「碼卡實境」於松山文創園區導入5G虛擬園區、AR解謎包，並已協助「拿拿科技」於高雄展覽館進行OMO虛實智慧行銷服務的場域驗證。

亞太電信表示，5G創育加速器積極扶植新創，本屆亦首次啟動國際電信合作徵案，攜手菲律賓Globe電信及泰國AIS通信The startups共同推動首屆「5G Challenge 國際競賽」，預計11月下旬帶領旗下培育之新創團隊參加亞洲最大創新創業嘉年華「2021 Meet Taipei」，鏈結最完整創業資源，協助台灣新創夥伴在亞太電信5G加速器孵化長大，推進國際市場。

亞太電信加速器計畫至今邁入第三期，據內部資料統計，首度公布5G世代新創三大趨勢，第一，5G加速AI、物聯網及AR/VR技術成熟，同時受疫情影響，零接觸商機爆發，嶄新商模百花齊放，智慧行銷、醫療與健康產業等應用成為新創熱門領域。

第二，參加新創團隊大多經市場驗證且具備完整商業模式，此時羽翼漸豐新創團隊最需挹注資源，包含資金投資、市場通路、POC合作機會等，亞太電信透過加速器平台協助新創串聯產業上下游，進行垂直應用整合，加速進入市場，至今培育隊伍中，已有超過50%團隊開始獲利。其中「您好健康」的《Move V》AI科技健身教練服務更於居家防疫期間，連續兩個月營收突破百萬元。

第三，新創團隊年紀大約落在30~45歲區間，佔85％，顯示創業不再是年輕人專利，熟齡族加入創業行列蔚為趨勢。

今年的新創團隊中，「您好健康」推出《Move V》AI科技健身教練服務，結合AI技術，將「實體運動」數據化，透過慣性測量單元技術，每0.3秒追蹤辨識運動軌跡，即時分析使用者動作並提供反饋，更搭配5G網路，打造全新的線上直播及線下運動課程體驗。

「您好健康」即將上線的2.0版本，不僅畫面升級為全螢幕，更將AI動作辨識反饋系統進行優化，未來用戶在運動時能透過活潑的視覺介面，看到更多即時的反饋數據內容，進行動作的校正，讓用戶感覺教練隨時在身邊。

傳統的派樣行銷，提供產品試用後，並無法取得消費者資訊，進行追蹤分析和試後導購，漸漸被數位行銷工具取代。然而，實際體驗商品產生的五感魔力，仍有數位行銷無法取代的地位。「拿拿科技」以智慧體驗機為基礎，將實體場域人潮與商品體驗，結合LINE、facebook、雲端AR遊戲體驗等數位工具，並與客戶CRM系統結合，打造出「數據化、可追蹤、可網路再行銷」的OMO(Offline Merges Online)智慧體驗行銷服務，將線下過路客轉成網路粉絲。

「里程移動」開發街頭移動LED數位看板廣告，透過AI技術及物聯網機制，以5G遠端控制模組追蹤廣告軌跡、路線分析，因地制宜變換廣告內容，精準傳遞目標對象，解決傳統車體廣告無法追蹤廣告軌跡及數據化分析的痛點。同時開啟「共享車體廣告」生態系，與現有通勤或友善環境職業駕駛合作，將車體廣告安裝在其車上，不用提供額外勞務，駕駛也不需要額外增加工作時數，即可賺取額外的收入。

「易晨智能」利用AI語音辨識、自然語言分析、和數據分析演算法等功能，加速智能科技導入於生活。近期推出英語學習平台軟體，運用新型AI聲學演算法能準確找出錯誤發音的字節，協助用戶提升英語「聽說讀」三大能力，如AI虛擬助教，不受時空限制，精準互動教學。