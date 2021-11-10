蘋果日報陳姓記者6年報導某一縣市動保會會長涉虐狗，該會長提告求償10萬元，台灣高等法院維持一審判決，認定該會長在去年提起求償訴訟，罹於2年時效，判決敗訴定讞。

高院表示，該名會長以其名譽權、姓名權、肖像權等人格權受侵害為由，依侵權行為之法律關係，對陳姓記者訴請損害賠償，又對陳提起加重誹謗之刑事告訴，足認其於事發後即已知悉所為，卻遲去年提起訴訟，罹於2年時效請求權已消滅。