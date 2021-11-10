動物保護協會會長被報導虐狗 提告求償敗訴定讞 17:482021/11/10 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 動物保護協會會長被報導虐狗 提告求償敗訴定讞。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果日報陳姓記者6年報導某一縣市動保會會長涉虐狗，該會長提告求償10萬元，台灣高等法院維持一審判決，認定該會長在去年提起求償訴訟，罹於2年時效，判決敗訴定讞。 高院表示，該名會長以其名譽權、姓名權、肖像權等人格權受侵害為由，依侵權行為之法律關係，對陳姓記者訴請損害賠償，又對陳提起加重誹謗之刑事告訴，足認其於事發後即已知悉所為，卻遲去年提起訴訟，罹於2年時效請求權已消滅。 國二少女愛吸笑氣 淫男「供貨換肉體」與她連結下場出爐 安倍晉三有意重返自民黨內派系 擬任細田派會長 #會長 #報導 #虐狗 #動物保護 #協會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電繳資料了！美將機密洩給英特爾？專家痛批：吃相很難看 09:042021/11/09 財經 民宅變犬隻屠宰場 10條狗困籠裡等死 現場慘叫不斷 11:192021/11/10 搜奇 掉包妻子愛貓6年沒被發現 夫內疚：她還誇貓越來越乖 13:032021/11/09 搜奇 精品創意總監為地球發聲 04:102021/11/09 時尚消費 比檸檬還酸 女童偷哥哥的糖連吃10顆 舌頭被燒出大洞 17:132021/11/10 搜奇 工商社論》台積電東進的最大障礙美國勞工政策 04:102021/11/09 財經要聞 開卷書摘》被蠢蛋包圍 07:002021/11/10 健康 歐陽妮妮才手滑洩床照 男友張書豪竟爆占用身障車位 08:562021/11/09 娛樂 日媒傳安倍擬2022訪台 牽制親中派岸田與林芳正 15:042021/11/10 國際 日本新任外務大臣林芳正 親中形象受矚 17:532021/11/10 國際 中國地產大咖 籲國企戰略投資 04:102021/11/10 焦點新聞 社會熱門新聞 瑪莎拉蒂暴打男大生車主背景曝光 彰化食品業富二代 - 社會 瑪莎拉蒂惡男身份曝光！狠將男大生打到顱內出血 疑無業富二代 - 社會 失智翁拉起口罩拒人臉辨識 警用這招「導航」助返家 - 社會 雲林昨晚5萬戶大停電 兇手天降「超大坨鳥屎」惹禍 - 社會 瑪莎拉蒂3惡煞「打昏男大生」一度全失聯 警已拘提2人到案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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