《國防新聞》（Defense News）10日報導，西班牙日前傳出有意採購約50架F-35匿蹤戰機，用於取代現役的F/A-18，不過該國國防部發言人9日表示，西班牙正專注於第6代戰機「未來空中戰鬥系統」（FCAS）計畫，對F-35不感興趣。

一名洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）官員上週告訴《詹氏》（Janes），西班牙正考慮採購約50架F-35戰機，包括25架F-35A和25架F-35B，前者用於汰換一批該國空軍的EF-18A「大黃蜂」（Hornet）戰機，後者則取代海軍的AV-8B「獵鷹2式」（Harrier II），成為「卡洛斯一世號」（Juan Carlos I）兩棲突擊艦的艦載機。

不過西班牙國防部發言人9日強調，除了已在執行的採購項目，西班牙政府「沒有任何用於其他噴射戰機的額外預算」，因此沒有加入F-35計畫的意願，將堅守現有投資承諾，專注於與德國和法國合作的第6代戰機FCAS。

《國防新聞》指出，較晚加入FCAS計畫的西班牙，目前正努力與德國和法國建立平等的研發夥伴關係，故對自家軍方有意採購F-35的消息十分敏感，擔心被認為態度三心兩意，因此失去談判話語權。

西班牙空軍戰術戰機目前由EF-18和「颱風」（Typhoon）組成，各有約70架，其中1985年開始服役的EF-18預計2030年開始退役。由於西班牙政府2020年已宣布追加採購20架「颱風」，外界本以為該國將繼續依此模式逐步汰換EF-18，但由於目前市面上適合「卡洛斯一世號」操作的新型艦載機僅有F-35B，因此也有人認為西班牙空軍可能與海軍同步採購F-35。