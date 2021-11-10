T1桃園雲豹職業籃球隊今日舉行桃園市政府冠名暨桃園雲豹職業籃球隊成立記者會，由桃園市長鄭文燦、經濟發展局局長郭裕信、體育局長莊佳佳、桃園雲豹執行長張建偉、總經理蘇翊傑、領隊康小玲、創意總監小春Kenzy及全體教練團、球員出席桃園市冠名及球隊啟動儀式，喊出「Make a difference」口號作為球隊經營理念，宣告桃園雲豹正式成軍！

桃園雲豹於今年8月成立，以不斷創新與超越的新創產業精神，期盼打造精準、迅速之球風，展現球隊獨樹一格的魅力。今天的正式成軍記者會由球隊啦啦隊「電豹女」熱力開場，接著由籃球員出身的桃園雲豹總經理蘇翊傑親自分享：「過往在籃壇闖蕩超過十年，看見圈內有許多能改變的地方，這次首度以擔任球隊總經理身份重新出發，將會帶著過往經驗來經營球隊。」他也認為職業運動應結合娛樂及專業，將創意融入球隊文化，如先前公布球隊找來饒舌歌手小春擔任創意總監，負責創作球隊主題曲及主場音樂，更實際參與球隊行銷策略規劃及企劃發想，希望球隊能在台灣籃壇創造出不同的可能性。

桃園雲豹職業籃球隊2桃園正式冠名市長鄭文燦期盼建立屬地球迷將勝利留在桃園。鄭文燦表示，桃園市政府方面非常支持國內籃球運動，樂見今(110)年我國新成立臺灣男子職業籃球聯盟(T1 LEAGUE)，共同為台灣籃壇發展努力，今日冠名成立「桃園雲豹職業籃球隊」參加T1 LEAGUE，相信球員們能為桃園籃球「Make a difference」，也期待球隊未來能和市府緊密合作，帶動本市籃球運動發展，建立屬地球迷，並將勝利留在桃園。

台灣運彩T1聯盟秘書長張運智也出席記者會，分享當初桃園是最後加入的隊伍之一，肯定桃園雲豹在這短時間內將球隊組織完成，並提及聯盟的角色希望能把球隊服務好，把比賽辦好，把每一隊輔導好，讓聯盟永續經營下去，是首要的目標。桃園雲豹職業籃球隊執行長張建偉則於今天記者會中有感而發：「雲豹非常榮幸能邀請桃園市政府冠名，期許未來球隊能有更多與市府的緊密合作，以體育帶動地方發展，結合桃園市在地特色，創造球隊與桃園市民雙贏」。

活動現場也由桃園雲豹董事長劉晉良代表，致贈給桃園市長鄭文燦球隊的主場球衣，象徵市長也是桃園雲豹職業籃球隊中最核心的一員。主客場球衣及主場地板設計首曝光結合閃電元素呼應充滿能量與速度的球風桃園雲豹也在今天正式公開2021-2022年賽季主客場球衣設計，以球隊主色灰色為基底，創意總監小春Kenzy分享球衣配色概念：「主場的淺灰呈現出銀灰色質感，客場的深灰則展現出深沉帥氣的質感，領口及袖口搭配亮紫色收邊，也在細節上加入了黃色閃電元素，象徵著桃園雲豹如雷電的勁爆力量」。而球衣上搶眼的雲豹圖示橫跨側身，突顯霸氣王者風範，也傳達著球隊勇猛快速的球風，期盼球員們穿上戰袍，帶著敢衝、敢拚的精神，在元年賽季中打出好佳績。主場的球場設計，也跳脫常見的原木色為主，沿用自隊徽主要色系，灰色代表沈穩內斂與堅毅韌性，也代表雲豹永不服輸的精神，點綴著閃電金、力量紫的亮眼配色，中距離區的閃電圖騰呈現出速度與力量的結合，以Makea difference的意念朝向勝利目標邁進。