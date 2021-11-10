證券分析師林鈺凱表示，台股加權指數近期連四漲，10日收盤站上17559.65點，續創波段新高，而11月的台股可說是占盡天時、地利、人和。不僅第四季本就是傳統旺季，外銷訂單數據也指出，第四季出貨有望呈現前所未見的暢旺，而美股又頻創歷史新高，指數又在歷經了三個月的整理後，儲蓄足夠的動能，因此，台股本次的噴出大漲，可謂勢在必行。

而就技術面觀察，一旦技術面表態，台股就能一舉收復長線資金最倚賴的兩條均線，季線與半年線。季線俗稱生命線，是市場多空分水嶺，而半年線的周期又比季線更長、更為穩健保守，因此，當台股收復這兩條均線，且均線斜率由空翻多後，也同時代表著中長線穩健資金回流。

不過，自去年以來，台股交投熱絡，且尤以當沖、隔日沖最為盛行，但這些短線資金，僅能在短線提供個股「盤中的火花」，對盤勢的貢獻度相對不足。

而反觀今年下半年，在傳產強勢股不繼、航運崩盤之下，市場短線客興趣缺缺，成交量急速下降，正好給了台股休整的契機，10月下旬開始又再度由主流電子為主體，輔以晶圓雙雄台積電、聯電等正規軍帶動，預估台股本波多頭行情不容小覷。

個股方面，本周納入投資組合的威鋒電子，股價連三日上漲後，暫時遭遇過去幾個月來高檔整理的上緣，預期股價稍做整理過後，後市可望續攻。