逐洞賽｜證券分析師趙彭博

證券分析師趙彭博表示，美股三大指數9日全面收低，台股10日又遇11月台股期指、周選擇權結算，導致加權指數呈現狹幅區間震盪，高低差距僅約86點，終場收在17559.65點，成交量雖較9日萎縮，惟仍力守於3500億元以上。

個股方面，本周納入投資組合的麗臺，股價10日最低來到75元，已來到關鍵支撐區，後市股價可望迎來反彈。

選股方面，觀察台股盤面，類股輪動為本周來主旋律，自「航海王」、「鋼鐵人」到化工股，而強勢類股10日又轉換至紡織、建材等類股；不過，唯一不變的熱點，就是「元宇宙」題材股，包括位速、中光電、宏達電亮燈漲停，征服宇宙的夢似乎一時無法停止。

另一方面，電動車電池族群美琪瑪、康普短線下跌遇20日均線，亦有止跌跡象浮現，建議投資人可以逢低布局；至於矽智財（IP）指標股智原也已回檔整理逾一周，股價10日開低走高，尾盤強拉大漲7.18％，頗有「王者歸來」意味。

展望後市，除元宇宙題材股外，研判電動車、IP概念股，將是下半周最好的選擇。