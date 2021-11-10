法國巴黎銀行財富管理宣布，獨家在台灣引進「植樹贊助計畫」，與長期致力於森林復育的法國社會企業ReforestAction合作，提供高資產客戶從投資過程參與森林保育的機會，財管客戶每投資1萬美元於法巴銀自家開發的永續金融商品，即透過ReforestAction在印度東北部的阿薩姆邦種植一棵樹，除了復育珍貴的喜馬拉雅山脈南麓，更以實際行動讓客戶兼具永續目標實踐與長期投資的多重價值。

法巴銀財富管理台灣團隊指出，值得留意的是，此項計畫所連結的永續結構型金融商品標的，皆由法國巴黎銀行集團的專業投資團隊嚴謹地篩選出符合標準的企業，且清楚載明在客戶投資相關條款當中。此外，法巴銀集團預計將在2022年4月前，達成至少種植230萬棵樹木的目標。

法國巴黎銀行財富管理台灣區執行總監謝淑琴表示，近期ESG概念在台灣蔚為投資市場主流，觀察到不少客戶雖有投資意願，但對於投資後能為環境所帶來的確切改變與成效仍不夠清楚，因此尚未付諸行動。透過可追蹤的植樹計畫，「期盼攜手台灣眾多的高資產客戶，在參與綠色投資的同時，能實際為地球環境盡一份心力。」

基於多年來積累的專業知識，法國巴黎銀行集團正在建立一個250人規模的低碳轉型部門，其中150名來自目前已在參與低碳轉型諮詢、資本市場和產業的團隊，並再招募100名新員工。集團將整合財富管理、資產管理、個金、人壽、房地產、CSR小組等跨部門多元專業知識，為客戶提供涵蓋乾淨能源、交通系統和建築環境等領域的全方位專業顧問服務。