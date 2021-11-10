長榮航（2618）10月貨運收入達89.21億元，季增27.12％，創新高，最大的貢獻力道來自於10月新增一架777F貨機、芝加哥貨機航線恢復飛航及美國貨櫃海運塞港，海運轉空運，推升運價大漲以及第四季為貨運的傳統旺季需求拉升。
長榮航基於貨運市場供不應求，陸續將客機的客艙改為客艙座椅載貨、客艙地板載貨，其中客艙座椅載貨20架、客艙地板載貨13架，合計共33架，以達到貨運的運能最大化。同時，長榮航預計11月、12月將再各別引進一架777F貨機，貨運收入將再創高可以期待。
長榮航10日晚間公布營收，10月合併營收為103.71億元，年增57.18％，月增21.76％，為2020年新冠肺炎疫情爆發以來最高；累計前十月合併營收為800.27億元，年增7.39％。
長榮航10月貨運收入89.21億元，季增27.12％，創新高；至於客運收入4.99億元，季減14.33％。
長榮航日前已發布第三季財報，稅後純益14.83億元，季增9.3倍，EPS為0.29元，連兩季獲利。
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