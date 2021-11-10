宏佳騰（1599）前三季營運創新高，前三季營收26.2億元，年增15.81%，稅後淨利2.79億元，年增61.2%；EPS 3.8元。

宏佳騰第三季單季營收10.76億元，和去年同期相比下滑3.6%，稅後淨利1.23億元，EPS 1.69元。

此外，該公司10月營收2.84億元，年減1.79%；1~10月營收29.05億元，年增13.81%。

宏佳騰公布正式財報，今年前三季營收為26.2億元，年增15.81%，毛利率26.5%；營業利益3.28億元，年增約83%；稅後淨利2.79億元，年增61.2%；EPS 3.8元。

宏佳騰表示，第三季營收較去年同期略減，主因是今年第三季受到疫情影響，內銷銷售較不理想，但9月起疫情趨緩，10月開始五倍券商機開始發酵，使得宏佳騰業績重新回溫。

全年來看，宏佳騰表示，目前外銷沙灘車訂單及出貨穩定，國內市場也可望受惠五倍券商機帶動推升營收，樂觀看待今年整體營運表現。

宏佳騰表示，智慧電動機車10月接單逾1400張，領牌965張，創下2021年迄今最佳成績。此外，根據經濟部工業局電動機車產業網截至11月9日的統計資料顯示，110年度申請電車購車補助數量為62248台（不含法人領牌），前三名分別為Gogoro的50427台（占81%）、宏佳騰5976台（占比10%）、摩特動力1553台。

宏佳騰強調高性價比與高智慧化的設計，例如：在電動機車上加裝智慧儀表、最新推出全台首創針對物流業者與載貨需求的三輪商務智慧電車。為了搶五倍券商機，宏佳騰也在11月底前推出購車優惠。