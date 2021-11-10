騰訊10日公布，第三季公司營收為人民幣（下同）1424億元，市場預估為1454.1億元。第三季淨利潤為395億元，市場預估為326億元，優於預期。

騰訊控股表示，第三季受到「王者榮耀」、「使命召喚手遊」及「天涯明月刀手遊」等遊戲的推動，本土市場遊戲收入年增5％至336億元。國際市場遊戲收入增長20％至113億元，按固定匯率計算為增長28％，由於「Valorant」及「部落衝突」等遊戲表現強勁。

其中，未成年人在本土市場遊戲時長的占比為0.7％，較2020年9月的6.4％顯著下降。於2021年9月，未成年人在其本土市場遊戲流水的占比為1.1％，亦較2020年同期的4.8％顯著下降。

騰訊表示，公司持續通過行業領先的措施，打擊未成年人冒用成年人帳號的問題，例如升級巡航系統以識別冒用帳號。此外，公司積極投資於重點戰略領域及前沿科技，並作出新的承諾投入共同富裕項目。

數據顯示，網路廣告業務2021年第三季的收入下降1％至225億元，社交及其他廣告收入下降2％至190億元，反映騰訊移動廣告聯盟的廣告收入減少。金融科技及企業服務業務的收入則增長3％至433億元，主要受支付金額增長帶來的支付服務收入增加所推動。