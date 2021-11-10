安聯(Allianz)周三上調全年業績展望，公司也公布第三季淨利增加2.3%，優於預期。該德國保險公司正極力擺脫新冠病毒帶來的業務壓力。

安聯預計2021年營業利益為接近130億歐元(約150億美元)，高於此前120億至130億歐元的財測預期。

去年由於疫情大流行，導致經濟不穩定，當時安聯放棄獲利目標，並公布了近10年來首見的營業利益下滑。安聯當時面臨客戶業務中斷而來的索賠要求，同時汽車和旅遊保險的需求下降。

安聯表示，預計2021年的營業利益將達到110億至130億歐元的高端，這是對先前財測的上調。

第三季股東應佔淨利為21.11億歐元，而去年同期為20.63億歐元。該表現超過了20.44億歐元的共識預測。

執行長Oliver Baete表示，這是該公司最強勁的第三季。儘管外在總體經濟環境、極端氣候因素等影響，安聯仍展示了健康的財務表現。