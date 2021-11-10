險勝。國泰金控10日公告10月稅後獲利57.6億元，以1.6億元的些微差距險勝富邦金，連續兩個月拿下金控單月獲利王，累計前10月國泰金稅後獲利達1279.4億元，續創歷史新高，同比成長近88％，每股稅後獲利（EPS）9.39元，若以近年4成左右的獲利配發率來看，2022年現金股利已上看3元，股息殖利率5％以上。

不過，金控現金股利配發仍要看壽險子公司可上繳多少股利，這必須要等2022年第一季向金管會申請後，才能確定。

由於銀行跟上獲利腳步，國泰金、國泰人壽、國泰世華銀、國泰世紀產險、國泰證券及國泰投信的前10月稅後獲利，都創下同期歷史新高，國泰金10月底每股淨值達59.3元，10日收盤價58.6元。

在股市仍持續多頭下，國泰金子公司國泰人壽10月稅後獲利31.2億元，以4千萬元左右險勝富邦人壽，應該可是10月壽險單月獲利王，累計國壽前10月稅後獲利1032.4億元，續創國壽成立近60年的歷史同期及全年新高紀錄，較去年同期成長120％以上，即2021年國壽至今維持「加倍賺」的速度，國壽前10月EPS達17.54元，等於快賺到二個資本額，史上罕見的大獲利速度。

且到10月底，國壽淨值上揚到7180億元，淨值比10％以上、資本適足率360％以上，淨值下未實現獲利仍有逾910億元，即在實現獲利同時，帳上仍有極高的獲利本及財務相對強健，可再加碼股債，累積明年獲利能量。

國泰世華銀行10月稅後獲利20.7億元，累計前10月稅後獲利209.1億元，應是銀行獲利亞軍，且獲利同成恢復成長1.3％；國泰世紀產險前10月稅後獲利23.8億元，國泰證券前10月稅後獲利18.4億元，國泰投信前10月稅後則賺12.5億元，都比去年同期成長18~76％以上。